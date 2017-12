Last van een kater? Dit moet je eten

1. Eieren

Ga, mits je maag het aankan, voor een stevige lunch of brunch. Het liefst met eieren. In eieren zit cysteïne wat ethanal afbreekt, oftewel de kater veroorzakende stoffen in je lichaam. Daarnaast kun je ook wel wat eiwitten gebruiken om de spieren te heropbouwen. Hoe je je eieren eet, maakt niet uit. Gekookt, gebakken of gepocheerd, het mag allemaal.

Benieuwd hoe je je ei het beste kunt koken? Julius Jaspers legt het hier uit.

2. Gaan met die banaan

Ook bananen komen goed van pas in de strijd tegen de kater. Deze bevatten veel kalium, waar je door de alcohol een tekort aan hebt. Kalium en natrium reguleren de waterbalans in het lichaam. Om deze weer op orde te krijgen is een toevoer van kalium van belang.

3. Tomaten

Niet alleen kalium, maar ook vitamine C vermindert de kater. Laat het nu net zo zijn dat tomaten zowel kalium als vitamine C bevatten. Verwerk ze in een lekkere maaltijdsalade of snack ze uit het vuistje. Voordat je het weet ben je er weer bovenop en dans je vrolijk verder door het leven.

4. Doordrinken

Als we actrice Elizabeth Taylor mogen geloven, is de beste remedie tegen een kater: doordrinken. We weten allemaal dat deze oplossing van korte duur is en het de kater uiteindelijk zelfs kan verergeren, maar tijdelijk werkt het zeker. In haar wilde jaren had miss Taylor naar schijnt zelfs haar eigen anti-katerdrank. Hoe maak je dit? Meng 100 ml sterke koude bouillon met het sap van 1 citroen en een scheut wodka. Vul een glas met ijsblokjes en schenk het drankje eroverheen.