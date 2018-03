'Laten we mensenvlees eten'

Dawkins vroeg zich af of 'schoon vlees' vervaardigd uit menselijke stamcellen, een einde zou kunnen maken aan de taboe's rondom kannibalisme. Hij noemt het een goed morele test. Dawkins beticht de mensheid namelijk van ' speciesisme' , het discrimineren op basis van soort. Dit houdt in dat de mensheid zichzelf ten onrechte boven andere soorten, zoals koeien en kippen, plaatst. Dawkins ziet het menselijk lichaam slechts als verzameling koolstofmoleculen.

Kannibalisme is niet alleen taboe

Dawkins noemt kannibalisme een taboe, maar het eten van mensenvlees is niet alleen een ethische kwestie. Ons vlees bevat namelijk infecterende proteïnes en deze kunnen ziekten veroorzaken en zelfs dood als gevolg hebben. Hiernaast is er ook een reële kans op bloedoverdraagbare ziekten.

Ophef over Dawkins

Het is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat over uitspraken van Dawkins. In 2015 vertelde hij dat kinderen gehersenspoeld werden in de religie van hun ouders en in 2013 noemde hij de islam 'het grootste kwaad van de wereld'.