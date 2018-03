'Leg alle kleuren van de regenboog op je bord'

Het is meer dan bijzonder: een culinair auteur zonder reukvermogen. Maar Joke Boon weet niet beter: op haar vierde verloor zij haar reuk nadat haar amandelen werden weggehaald. En doordat haar neus dienst weigert, proeft zij ook veel minder dan mensen met huis-tuin-en-keukenpapillen.

Ter verduidelijking : ,,Sommige tongsmaken als zout, zuur, zoet en bitter registreer ik, alleen slechts een fractie ervan. Ik vergelijk het met het bekijken van een kledingstuk: die splinternieuwe felgroene jas met daarnaast een vaal, afgewassen exemplaar. Zo proef ik.''

Daarom werden bij het eten behalve smaak andere zaken belangrijk: structuur, textuur en aanblik. ,,Ik pimpte mijn eten op met ketchup en paprikapoeder. Als ik het visueel aantrekkelijker maakte, smaakte het beter'', aldus de Amsterdamse die haar recepten voor publicatie altijd voorschotelt aan een team van tien voorproevers. Nadat zij zich serieus in de combinatie eten en kleur verdiepte, was ze verrast. Haar bevindingen leidden tot 100 opmerkelijke recepten in Koken met kleur!

Roze suggereert aardbei

Boon: ,,Ik wist dat kleur invloed heeft op onze eetgewoonten. Maar dat gaat veel verder dan ik had verwacht. Zo willen Amerikanen bijvoorbeeld geen bruine eieren kopen, terwijl Fransen juist witte laten liggen. In de VS is gele mayonaise taboe terwijl we daar in Europa juist de voorkeur aan geven.



,,En de voedingsindustrie probeert met zogenoemde levensmiddelencosmetica consumenten te beïnvloeden. Zo suggereert de kleur roze in yoghurt dat er vruchten als aardbei of framboos in zitten, bij geel denken we aan banaan en ananas. Verder blijkt uit onderzoek dat rood en roze worden geassocieerd met zoet, groen en geel met zuur, wit met zout en zwart met bitter.''

Kleurrijk is gezond

Ze deed nog een ontdekking: kleurrijk eten is niet alleen decoratief, maar ook nog gezond. Het beste is om alle tinten uit de regenboog op het menu te zetten, aldus Boon. ,,Ik heb het dan niet over blauwe m&m’s of knalgroene energiedrankjes, ik bedoel natuurlijke, verse producten. Veel groenten en fruit, soms in combinatie met biologisch vlees. Gele suikermais, rode paprika’s, groene spinazie, paarse aubergines. Allemaal hebben ze kleurpigmenten met verschillende eigenschappen.



,,Van deze pigmenten bestaan twee hoofdgroepen: de carotenoïden die zorgen voor een gele en rode kleur, en anthocyaan dat zorgt voor rood-blauw. Donkergekleurd fruit en groenten bevatten meer vitaminen en mineralen, zo bevat groene bindsla meer vitamine B dan de blekere ijsbergsla. Aardbeien, rode paprika, chilipeper en tomaat geven je een boost, topsporters drinken vaak bietensap tijdens trainingen. Vitamine A zit vooral in gele producten als banaan, ananas, suikermais en gele paprika.''

Boon over de jungle aan gezondheidsclaims en hypes op het gebied van voeding: ,,Wel of geen gluten, light of vet, tarwegrassen en kokosproducten. Niemand heeft de complete wijsheid in pacht. Ik ook niet. Ik zeg: gebruik je gezonde verstand en houd de term met mate in acht. Kijk, als je alleen maar gele bananen eet en rood fruit word je niet vrolijk natuurlijk. Werk je het hele kleurpalet af op een gezonde manier, dan is dat in je voordeel.''

Tot haar favorieten in het boek horen groene yoghurt (een zuivelloze smoothie van spinazie, bevroren banaan, rijpe avocado en sinaasappel) en kiwi/ananas-jam (gepureerde gele kiwi’s, verse ananas, citroensap en geleisuiker). Volgens haar zijn haar recepten maakbaar voor hobbykoks van alle niveaus.