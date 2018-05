Lekker hè? Zelf gemaakt! Kwart Nederlanders liegt tegen gasten

Het is verleidelijk: eten bij een restaurant bestellen en vervolgens goede sier maken met die maaltijd bij je gasten. En waarom ook niet, vindt 15 procent van de Nederlanders. Ze veinsden zelf te hebben gekookt. Nog eens 9 procent - dus samen bijna een kwart - deed dat een keertje, biechtten zij op in een enquête die thuisbezorger UberEats uitvoerde ter gelegenheid van het Eurovisie Songfestival.

Zweden lijken het eerlijkst: 12 procent gaf toe weleens te hebben gedaan alsof hij het gekochte eten zelf had gemaakt. Daarna komen de Belgen en de Oostenrijkers: respectievelijk 17 en 16 procent geeft eerlijk toe dit minimaal een keer te hebben gedaan. In de rangorde komen vervolgens de Portugezen met 20 procent, daarna komen de Italianen en de Polen met circa 30 procent. De Spanjaarden blijken het minst eerlijk: 40 procent zag er geen kwaad in te pronken met andermans veren. Het blijft onduidelijk hoeveel mensen dubbel jokken door keihard te ontkennen ooit te hebben gelogen over hun smakelijke eten.