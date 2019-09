Lekker is maar een vinger lang en andere maffe zegswijzen

Het woord ‘lekker’ bestaat in het Nederlands al heel lang, aldus de taalrechercheurs van de onvolprezen Etymologiebank (een site die ik van harte kan aanbevelen). In het jaar 1270 tekende iemand bijvoorbeeld in een oud handgeschreven boek op dat ‘geen man en is so lecker als die giene quaden adem heuet’, oftewel: ‘niemand is zo gulzig als degene die een slechte adem heeft’.



Dat was destijds blijkbaar de volksmythe: mensen die uit hun mond riekten moesten wel gulzige eters zijn.



Lekker betekende toen nog gulzig, maar al snel werd het ook gekoppeld aan het voedsel zelf, in bijvoorbeeld de zin ‘als mi gedachte der lecker spise’ (uit 1393), oftewel ‘toen ik dacht aan dat smakelijke voedsel’. Al veel langer bestond een Oudgermaans werkwoord genaamd ‘lecken’, een variant van het middelnederduitse werkwoord ‘likken’, oftewel met je tong ergens langsgaan. Volgens een van de etymologen zou de nogal maffe uitdrukking ‘lekker is maar een vinger lang’ slaan op de lengte van de tong.



In vroeger tijden kende het Nederlands ook het woord ‘lekkaard’, dat een andere betekenis had dan wat wij heden ten dage onder ‘een lekkertje’ scharen. Een lekkaard was een gulzigaard, een gretige vreter, een smulpaap, in sommige gevallen zelfs een smeerlap die alleen maar aan de bevrediging van zijn lusten dacht.