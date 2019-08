Lekkere restjes voor wie op de kleintjes let

Een heel brood, vier croissants, een grote krentenbol en een hard broodje. Voor 2,50 euro. Of een luxe hotelontbijt (twee broodjes, een croissant, een ei, een muffin, zalm, roerei met worstjes, beleg, jus d’orange en een koffie) voor 4,50 euro. Allemaal eten dat normaal wordt weggegooid. De app Too Good To Go redt dit eten van de afvalbak. Prima eten, want dat heb ik zelf deze week gekocht nadat ik de app ontdekte en de deelnemende bakkerijen, hotels en winkels in mijn buurt opzocht. Handig als je op de kleintjes moet letten (financieel dan, niet als ze stunten op het klimrek).