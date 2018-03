Lentestamppot

Bereidingswijze (25 minuten):

– Schil de aardappelen, snijd ze in vieren en doe ze in een pan met een laag water. Kook de aardappels in 15 à 20 gaar en zacht.

– Bak ondertussen in een koekenpan de spekjes uit en snijd de paprika in stukjes.

– Schenk het water van de aardappels af. Vang iets van het kookvocht op.

– Stamp of prak de aardappels een beetje fijner.

– Voeg vervolgens de veldsla, spekjes, stukjes gegrilde paprika en Dijonaise toe, gevolgd door een scheutje kookvocht en roer alles door elkaar tot een smeuïg stamppotje. Voeg desgewenst meer water toe als het nog niet smeuïg genoeg is.

– Verdeel de stamppot over 2 borden en serveer.