Let op: deze snoepjes zijn niet voor kinderen

Foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan is er helemaal dol op: de minuscule stukjes Turks fruit die ze vorig jaar in Kopenhagen proefde. ,,Wel zoet, maar met heel goede smaken, zoals grapefruit en gember. Heel kleine doosjes. Superlekker.”



In Scandinavische landen is luxe zoetigheid voor volwassenen veel gewoner dan in Nederland. Een groot merk is in die landen Wally and Whiz uit Denemarken: die maken winegums die niets te maken hebben met de winegums die hier te koop zijn.



De gummisnoepjes van het Deense merk zijn bedoeld voor fijnproevers. ,,Dat zijn gummibeertjes maar dan niet op zijn Haribo's. Ze hebben heel intense smaken", zegt Ammerlaan. ,,Chewy en niet zo mierzoet. Een beetje zoetzuur. Ik zag laatst in Londen een doosje staan van 4 ons: 23 pond. Nee, ik heb ze niet gekocht. Dahag, veel te duur.” De hoge prijs is wellicht de reden dat de lekkernijen niet meer bij de Bijenkorf te koop zijn, vermoedt Ammerlaan.