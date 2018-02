'Leverworst AH smelt in de mond, die van Aldi is een dooretertje'

Is alcohol nou goed of slecht voor je hersenen?

17:03 Alcohol is goed voor je brein, was eerder deze maand in het nieuws. Alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt vandaag uit Frans onderzoek. Mogen we nu zorgeloos aan de fles of kunnen we de drank beter laten staan? De waarheid ligt in het midden. Drink met mate, blijkt echt een goed advies.