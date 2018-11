Lezers proeven toekomstvoedsel: 3D-geprint voorgerecht en baconijs toe

Wie geïnteresseerd is in voeding, kan deze maand zijn hart ophalen. In bibliotheken in het hele land wordt aandacht besteed aan wat we eten, hoe we eten en hoe andere mensen eten. Wie in de bibliotheek komt, krijgt een boek over eten: Je bent wat je eet. Daarin staan verhalen over de geschiedenis van de Nederlandse keuken, over diëten, over kweekvlees en over het verorberen van het hele dier. ,,Het laat je nadenken over ons eetpatroon", zegt eetschrijver Ronald Giphart over het boek. Giphart is dit jaar ambassadeur van Nederland Leest.