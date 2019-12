Lichaamstemperatuur kan sleutel zijn tot succes bij het afvallen

,,Tot 50 procent van de calorieën die we op een dag eten worden omgezet naar energie om de lichaamstemperatuur te regelen”, zegt professor Bruno Conti die de studie leidde. ,,Maar als voedsel schaars is, passen zoogdieren zich aan door ook hun temperatuur te verlagen, hun energieverbruik te verminderen en zo het verlies van lichaamsgewicht te beperken.”



Sommige diersoorten gaan zelfs in volledige winterslaap om hun energieverbruik zo laag mogelijk te houden als er weinig voedsel te vinden is. Als mens is dat helaas ietsje moeilijker, maar wie op dieet is, ervaart net als andere zoogdieren een lagere lichaamstemperatuur. En dat maakt het moeilijker om af te vallen tijdens een dieet.



,,Het is een soort van overlevingsmechanisme”, vertelt Conti, die zijn bevindingen publiceerde in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology. ,,Je lichaam zegt: als we zo weinig voedsel vinden, is het beter om vandaag energie te sparen en morgen opnieuw op zoek te gaan naar voedsel, waardoor je dus minder makkelijk afvalt.”