Lidl doet frikandel op de pizza en zuurkool in de kroket

,,De frikandel is toch wel een beetje Hollands glorie, vandaar dat we deze pizza aanbieden in het weekend van de Hollandse streekweek. Zowel de pizza als de frikandel valt bij veel mensen in de smaak. Daarom vonden we dit een verrassende combinatie'', licht Christine Braun van Lidl toe.



In het Hollandse weekend zijn ook zuurkoolkroketten te koop. De 'lekkernijen' zijn alleen verkrijgbaar in de winkel, niet online.