Lidl doet proef met voedsel dat nog net eetbaar is: te koop voor maar 25 cent

Koken & etenKlanten van supermarktketen Lidl vinden vanaf vandaag in een aantal winkels een assortiment heel goedkoop voedsel. Artikelen die alleen nog die dag te nuttigen zijn, liggen voor een habbekrats in de schappen. Alles kost 25 cent. Dat kan een pak yoghurt zijn of zelfs een biefstuk.

De discounter begint vandaag in twintig winkels in het Gooi en rond Amersfoort met een proef waarbij voedsel voor 25 cent wordt verkocht. De pilot ‘Verspil mij niet, ik ben nog goed’ geldt voor groente en fruit, vlees, brood en gekoelde producten. Lidl wil er met dit initiatief voor zorgen dat voedselverspilling in de winkel verleden tijd wordt. Lidl deed al heel veel om voedselverspilling tegen te gaan: zuinigheid zit ingebakken, aldus Quirine de Weerd van Lidl. ,,We zijn altijd aan het kijken waar we meer kunnen verdienen. We gaan net als onze concurrenten onze producten tot de laatste dag verkopen. Tot nu toe hielden we de dag ervoor aan. Maar we wilden wel iets anders doen dan andere supermarkten.”

De volledige lijst van producten die in aanmerking komen en die 25 cent gaan kosten: groente en fruit in een box van twee kilo, verse vlees- ,vis- en vegetarische producten (per artikel), koelverse producten (zoals koelverse sandwiches, gesneden groente en zuivel). Hele broden van de vorige dag zijn vanaf 12.00 uur te koop en een zak met vier broodjes is ook aan het einde van de dag te koop voor 25 cent. Intern spreken Lidl-medewerkers over het 'kwartje van Lidl', verwijzend naar het kwartje van Kok. Het grote verschil: begin jaren 90 verhoogde het kabinet de accijnzen op brandstof met 25 cent, terwijl klanten van deze koopjes waarschijnlijk wel blij worden.

Netje grapefruits

Het personeel krijgt een training om geschikte artikelen te selecteren. De medewerkers controleren - net als nu - dagelijks de schappen en pikken de juiste producten eruit. ,,Normaal zou een netje grapefruits met één rotte erin helemaal worden afgeschreven, nu maken ze het netje open en voegen ze de grapefruits die nog wel goed zijn aan een box toe", aldus De Weerd. Normaal gingen veel artikelen naar de Voedselbank. Die krijgt door deze proef minder toevoer, erkent De Weerd. Sneu? De Voedselbank is geïnformeerd, aldus De Weerd. ,,En we hebben de afgelopen jaren al 460.000 kilo gedoneerd.”

Is Lidl niet bang dat klanten wachten op koopjes en andere producten links laten liggen? ,,Daar hebben we uiteraard over nagedacht. Maar we denken niet dat het voor kannibalisatie zal zorgen. We denken eerder dat we andere doelgroepen bereiken.” Misschien zullen klanten op zoek zijn naar koopjes en meteen ontdekken welke kwaliteit Lidl biedt, zegt De Weerd. ,,We informeren klanten wel goed: ze moeten de producten die dag nog opeten of het invriezen.” Hoewel sprake is van een proef, moet het gek lopen wil de koopjesactie niet landelijk verspreid worden. ,,We gaan de komende weken gegevens verzamelen. We zijn heel benieuwd hoe klanten zullen reageren.”

Lidl is niet de enige supermarkt die vecht tegen voedselverspilling. Albert Heijn heeft 35procent-stickers en probeert klanten zo goed mogelijk te informeren over de houdbaarheid van producten. Jumbo introduceerde vorig jaar een ‘verspillingsschap’ met producten als kromme komkommers en raargevormde wortels. ,,Lidl heeft het tegengaan van voedselverspilling hoog op de agenda staan en de supermarkt heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 in de gehele keten 50% minder te verspillen.”