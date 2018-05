Lidl haalt giftige popcorn uit de winkels

Het gaat om het product 'Popcorn zoet' in de verpakking van 200 gram van het merk Snack Day. De tenminste-houdbaar-totdatum is 5 december van dit jaar. Lidl vraagt klanten dringend het product niet te consumeren, maar de popcorn terug te brengen naar de winkel. Lidl vergoedt het aankoopbedrag.

Tropaanalkaloïden (ook wel TA genoemd) kunnen klachten veroorzaken als wazig zicht, verwijde pupillen, droge mond of vermoeidheid. In hoge dosering kan inname leiden tot spiertrekkingen, rode huid, lage lichaamstemperatuur, hallucinaties, delirium en zelfs de dood. De effecten dienen zich aan binnen een uur na het nuttigen ervan en kunnen een tot twee etmalen aanhouden. De meeste vergiftigingsgevallen die in de wetenschap bekend zijn, werden veroorzaakt door thee.