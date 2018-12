‘Liever een mooie cava dan een fles waar champagne op staat’

Voor David van Steenderen, sommelier en eigenaar van restaurant Vineum in Rotterdam, is het simpel. ,,Als je graag mousserende wijn drinkt, dan wil je er eentje die volgens de méthode champenoise is gemaakt. Ben je dol op Italië, dan kies je voor een franciacorta, als je Francofiel bent een champagne.”



Het belangrijkste van die methode: de tweede gisting op de fles. Die maakt de belletjes net iets fijner en dat proef je.



,,Je voorkeur hangt er ook vanaf waar je vandaan komt. Mensen die uit Zeeuws-Vlaanderen komen, die houden van eten met een iets hogere zuurgraad. Kijk maar naar de gerechten die Sergio Herman maakt. Of vergelijk de Nederlandse mayonaise met de Belgische, dan proef je ook dat de Nederlandse zoeter is. Gemiddeld genomen houden Nederlanders van brut, maar wie zuidelijker woont, zal dus eerder voor brut nature of extra brut kiezen.”

Verwarrend

Quote Je ziet niet waar de wijn vandaan komt. Dat is wel een nadeel David van Steenderen En prosecco dan? Dat is toch ook lekker. ,,Prosecco is heel populair geworden in Nederland. Maar het is een druif, dus als die naam op de fles staat weet je nog niets over de kwaliteit. Je ziet niet waar de wijn vandaan komt. Dat is wel een nadeel”, aldus Van Steenderen. ,,Dat vind ik voor consumenten verwarrend. ,,Waarom kost die ene 4 euro en de andere 8 euro of 12 euro?”



Het verschil zit opnieuw in het proces. ,,Als de méthode Charmat is gebruikt, dan gebeurt de tweede gisting niet in de fles maar in gesloten tanks. Daarna gaat de wijn in de fles, waardoor de bubbel minder uitgesproken aanwezig is dan bijvoorbeeld in champagne.”

Om de verwarring nog wat groter te maken heb je ook nog frizzante. Bij die wijnen is de bubbel later toegevoegd. ,,Dat is een niveau eronder. Dat zijn matige wijnen. Maar als die van prosecco is gemaakt, dan kan er toch opstaan. Daardoor weet je niet wat je koopt.”

Budget

Dan is er nog de cava uit Spanje. Ook een wijn die volgens de champagnemethode wordt gemaakt. ,,Dat is een leuk alternatief als je een wat minder budget hebt of je wilt er niet te veel aan uitgeven.”

Wat zeg de prijs eigenlijk? Is duur Want champagne is óók marketing. Van Steenderen wijst erop dat het moederbedrijf van Moët, LVMH, erg groot is. ,,Moët Ice wordt in clubs veel gedronken. Het is een soort life style. Je drinkt het met ijs en fruit. Het is demi-sec, dus half droog of half zoet, net hoe je het bekijkt. Maar of die nou zo goed is... Ik vraag me af of die nou zoveel beter is dan een Moscato d’Asti van 10 euro.”

Schaars

Daar komt marketing om de hoek kijken. ,,Moët Ice kost wel 44 euro per fles. Dat is de kracht van de naam Moët. Ze hebben het voor elkaar dat ze overal ter wereld dezelfde prijs kunnen vragen. Net als voor hun Dom Perignon. Dat wordt neergezet als iets heel schaars, maar de productie is jaarlijks 7 miljoen flessen, dus dat is helemaal niet schaars.”

Het is wel knap dat de kwaliteit van hoog blijft bij Dom Perignon. Wie een glas drinkt van de goede wijnjaren zoals 2008, 2002 of 1996 dan drink je volgens de Rotterdamse sommelier ‘een knap glas mousserende wijn’. ,,Dan heb je een topchampagne. En dat is met zo'n productie echt reteknap.”

Onder de 20 euro

Voor een gewoon wijnjaar, zoals de 2009 die net uit is, betaal je zo'n 142 euro. Eentje uit 2009 is al gauw het dubbele. ,,De meeste mensen geven eerder 40 à 50 euro uit", schat Van Steenderen. ,,Supermarkten springen er ook handig mee om. Als je kijkt naar Lidl of Aldi, die slagen erin om champagne onder de 20 euro in de schappen te leggen. Die voldoet wel aan de eisen want hij komt uit de streek. Maar dat zegt helemaal niets over de kwaliteit. Als je voor 20 euro een cava koopt, heb je iets heel goeds. En als je voor 20 euro champagne koopt, dan koop je een fles waar champagne op staat.”

Of je nou kiest voor prosecco, cava of champagne - of voor een Duitse of Oostenrijkse mousserende wijn: het is ook een kwestie van voorkeur. ,,Als jij al jaren op skivakantie kiest voor die ene bruiswijn van die streek, dan neem je natuurlijk die. En als je al jaren naar Catalonië afreist, dan gaat je eerder uit naar een cava.”

Van Steenderen ziet wel dat de belangstelling voor prosecco afneemt. ,,Dat kan komen omdat mensen mogelijk een paar keer een mindere ervaring hebben gehad. In het restaurant bestellen minder gasten een glas en in de webwinkel krijgen we minder bestellingen binnen.”

Sabreren

Wat drinkt de sommelier zelf met Oud en Nieuw? ,,Een Bourgogne. Dus geen bubbels. Ik ga naar een restaurant waar ze een verticale wijnkaart hebben: meer jaren van dezelfde wijn. Dan wil ik een aantal jaren die voor mij belangrijk waren met elkaar vergelijken. In het restaurant gaan ze de champagne sabreren: dan wordt de kurk met een mes uit de fles geslagen. Dan drink ik sowieso een glaasje.”