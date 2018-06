'Light ijs lijkt gezond maar bevat vaak nog veel suiker'

Koken & etenJammer dat ijsjes zulke caloriebommetjes zijn. Al hoeft dat niet per se zo te zijn: Oppo kreeg als eerste ijsmerk de toestemming van Europa om zich het label gezond toe te eigenen. Ondertussen claimen heel wat ijsjes gezonder en/of minder calorierijk te zijn, maar is dat wel zo? Diëtiste Iris Daems: ,,De term light bij ijs slaat vooral op het vetgehalte. Heel wat light ijs bevat nog steeds veel suiker.''

Europeanen eten gemiddeld zes liter ijs per persoon per jaar. Dé favoriet in onze contreien is schepijs, al dan niet aangevuld met vers fruit. Rampzalig is het gelukkig niet voor onze gezondheid, zolang je op je portie let. De Belgische diëtiste Iris Daems: ,,Een bolletje ambachtelijk roomijs met vers fruit kan in een gevarieerd voedingspatroon als je daarnaast geen andere zoete dingen eet als koekjes, snoep of chocolade. Per dag mag je maximum 150 kcal uit de restgroep eten, waaronder ijs valt. Maar het probleem met ijs is dat we er te makkelijk té veel van eten. Met een portie van 50 gram, wat ongeveer twee kleine bolletjes of één grote bol ijs is, en een beetje vers rood fruit zit je al aan 150 kcal voor een tussendoortje.''

Volledig scherm © Shutterstock

Dat er nu gezond roomijs verkocht wordt, juichen heel wat ijsliefhebbers dan ook toe. Daems: ,,Op dit moment heeft alleen Oppo van de EU een goedgekeurde gezondheidsclaim gekregen. Oppo vanille-ijs bevat 74 kcal per 100 gram, wat maar een vierde van het aantal calorieën is van gewoon vanille-ijs, dat 270 kcal per 100 gram bevat. Toch moet je niet alleen het aantal calorieën tellen, ook de voedingswaarde van de verschillende ingrediënten speelt een rol. De basis van ijs is melk en daar zit van nature al 6 procent suikers in. Daarnaast worden er aan ijs nog extra suikers, vetten en eieren toegevoegd om tot een smeuïge textuur te komen.''

Minder dan klontje suiker

Vetten en suikers zijn de ingrediënten die van roomijs doorgaans een caloriebom maken. ,,Toch is de ene suiker de andere niet'', waarschuwt Iris Daems. ,,Neem nu Oppo-ijs, daar zitten de natuurlijke suikers van melk in én calorie-arme natuurlijke zoetstoffen erythritol en stevia. Vooral door toevoeging van die laatste twee ingrediënten kan Oppo als gezond bestempeld worden omdat deze toevoegingen ertoe leiden dat de bloedsuikerspiegel minder verhoogt dan wanneer je gewoon ijs zou eten. Oppo-ijs bevat 3,1 gram suiker per portie van 50 gram, wat je dus als gezond kan beschouwen want dit is minder dan één klontje suiker van 5 gram. Vaak worden op de etiketten van ijs bij de suikers ook de polyolen vermeld: dit zijn natuurlijke zoetstoffen — bijvoorbeeld xylitol, sorbitol en maltitol — die kunstmatig zijn bewerkt en evenveel calorieën bevatten als gewone suiker, maar niet worden opgenomen door het lichaam. Met die suikers hoef je dus geen rekening te houden als je de voedingswaarde van je ijs wil bekijken. Al moet je er wel mee opletten want polyolen hebben een laxerende werking.''

Quote Voor diabetici is sorbet­ijs een ongezonde keuze Iris Daems

Naast suikers is het ook belangrijk het aantal verzadigde vetten te bekijken, zegt Iris Daems. ,,Sommige ijssoorten zijn dan wel laag in aantal calorieën en suikers, maar bevatten veel verzadigde vetten. Afhankelijk van je gezondheid is het beter of slechter om op de percentages verzadigde vetten of suikers te letten. Neem nu bijvoorbeeld sorbet: ijs zonder verzadigde vetten, maar wel boordevol suikers. Voor diabetici is sorbet­ijs een ongezonde keuze.''

Smeuïg

Ook wat je combineert met je ijsje, is al dan niet belangrijk. Iris Daems: ,,Laat de hoorntjes en toppings zoals chocoladesaus en slagroom weg als je een ijsje wil eten. Dit zijn alleen maar extra ongezonde calorieën. Vers fruit is de beste keuze om je ijsje op smaak te brengen én dan krijg je ook nog wat vezels, vitaminen en mineralen binnen. Of je kan ook zelf een smeuïg ijsje maken. Een halve bevroren banaan en/of ander bevroren fruit, volle Griekse yoghurt, een koffielepeltje notenpasta en een druppeltje vloeibare zoetstof in de blender mixen en je hebt een gezond alternatief.''