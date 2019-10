Limburgse supermarkt dubbel gedupeerd door zowel Duits als Nederlands listeriaschandaal

Supermarkt 2 Brüder in Venlo is dubbel getroffen door de listeriacrisis. Het bedrijf verkocht zowel vleeswaren van Offerman uit Aalsmeer als van de Duitse fabrikant Wilke Wurstwaren. Beide bedrijven zijn inmiddels (tijdelijk) gesloten door de verspreiding van de listeriabacterie in hun vleeswaren.

In Duitsland worden 2 doden en 38 zieken gekoppeld aan de Duitse vleesproducent, in Nederland gaat het om 3 doden en 17 zieken. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben twee Nederlandse bedrijven producten afgenomen van Wilke, waaronder dus supermarkt 2 Brüder. De naam van de andere onderneming is (nog) niet bekend, de NVWA brengt sowieso zelf geen namen naar buiten.

Verantwoordelijkheid

,,Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om zijn klanten te waarschuwen. De supermarkt in Venlo heeft dat in ieder geval gedaan. Het andere bedrijf is bij ons nog niet lang in beeld, we houden in de gaten of de Wilke-producten daar zijn weggehaald’’, aldus NVWA-woordvoerster Paula de Jonge.

Of het bij de twee Nederlandse bedrijven blijft die mogelijk besmet vlees van Wilke hebben afgenomen, is de vraag. Het bedrijf verkocht had honderden klanten in meerdere EU-landen. Ook minimaal één bedrijf in België moet producten van Wilke uit het assortiment halen.

Veertig producten

Daniëlle Engels van supermarkt 2 Brüder meldt dat ze ongeveer veertig producten uit de schappen heeft moeten halen. ,,Twintig van Offerman en twintig van Wilke. Tja, toevallig hebben we beide bedrijven als leverancier. Dat beide listeriabesmettingen bijna tegelijkertijd naar buiten komen, is wel heel opvallend.’’ Volgens Engels komt de omzet van haar supermarkt niet in gevaar. ,,Wij hebben een grote winkel, vijfduizend vierkante meter. We verkochten eerst zeven soorten salami en nu zijn dat er vijf, want we waren gelukkig niet alleen afhankelijk van Offerman en Wilke.’’

Zowel RIVM als NVWA benadrukt dat beide bronnen niets met elkaar te maken hebben. ,,Het gaat bij Offerman om een ander soort listeriabacterie dan bij de Duitsers’’, aldus de NVWA.