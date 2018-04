Linzensoep gevuld met vegasaucijzen en een topping van ijsbergsla

Ingrediënten (voor 2 personen): - 150 g linzen, gespoeld in koud water - 500 ml groentebouillon - 2 el extra vergine olijfolie - 300 g vegetarische saucijzen - 1 ui, fijngehakt - 2 tenen knoflook, fijngehakt - 2 wortels, in stukjes - 1 stengel bleekselderij, in stukjes - 1 el tomatenpuree - 1 el rode wijnazijn - 100 g ijsbergsla, in heel dunne reepjes gesneden - Zeezout en peper

Bereidingswijze:

- Doe de linzen met 250 milliliter water en de bouillon in een soeppan en breng aan de kook.

- Laat zachtjes 20 minuten doorkoken, tot de linzen bijna gaar zijn. Let op dat je de linzen niet te gaar kookt, want dan worden ze melig.

- Verhit ondertussen de olijfolie in een koekenpan en bak de saucijsjes om en om bruin.

- Haal de saucijsjes eruit met een schuimspaan en zet weg.

- Bak in het overgebleven vet de ui, knoflook, wortel en bleekselderij zachtjes aan en laat 10 minuten stoven.

- Voeg de tomatenpuree toe en bak nog 2 minuten mee.

- Doe samen met de saucijsjes bij de linzenbouillon en laat nog 5 minuten zachtjes koken tot de linzen gaar zijn.

- Voeg als laatste de rode wijnazijn toe. Breng eventueel op smaak met zeezout en peper.

- Schep de soep in borden of kommen en leg er een plukje ijsbergsla op voor een beetje crunch.