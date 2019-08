Listeria-bacterie gevonden in leverworstplakjes van AH

Lastig te bestrijden

Het is terecht dat de NVWA aandacht geeft aan besmettingen, want de bacterie, listeria monocytogenes, is een lastig te bestrijden soort, zei IJsbrand Velzeboer, expert voedseltechnologie, eerder tegen deze site. ,,Het is een rotzak die de nare eigenschap heeft dat hij blijft doorgroeien in de koelkast. Bij 4 tot 7 graden doet hij het best goed, terwijl andere bacteriën en schimmels dan veel langzamer groeien.’’