Listeriaschandaal: Offerman sluit zo goed als zeker fabriek, tientallen banen op de tocht

Sociaal plan

Samen met haar collega van FNV begint Faez maandag 11 november met de onderhandelingen over een sociaal plan. ,,We gaan in overleg met Offerman en willen goede afspraken maken voor werknemers die straks mogelijk hun baan verliezen. Ze hebben in het verleden al het nodige meegemaakt aan verhuizingen en reorganisaties. Die loyaliteit moet worden beloond met een goed sociaal plan. Daarin willen we ook een passende regeling voor degenen die misschien op een andere locatie aan de slag kunnen.’’



De afgelopen weken hebben werknemers volgens CNV doorgewerkt op locaties in Ridderkerk en Wijchen. Faez: ,,Het bedrijf regelde het busvervoer. Deze situatie heeft veel impact op de mensen. Het betekent voor een flinke groep dat ze elke dag drie uur moeten reizen, plus onzekerheid over hoe lang dit gaat duren en hoe het op de lange termijn verdergaat.’’