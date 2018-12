LIVE | Welke topkok krijgt er een (extra) Michelinster bij?

In Irak en Japan eten ze ghee uit de Achterhoek

14 december Vroeger had bijna ieder dorp in Nederland een boterfabriek. Nu zijn er nog vier. Eén daarvan, Koninklijke VIV Buisman in het Achterhoekse Zelhem, bestaat dit jaar 150 jaar. Het bedrijf is onder meer marktleider in boterolie (ghee) in het Midden-Oosten.