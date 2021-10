Lokaal gebrouwen biertje wordt flink duurder: ‘Een harde klap’

video Slager verkoopt Bacardi Le­mon-bur­gers: ‘Er is veel vraag, vorige week verkochten we twaalf kilo’

27 september Mart Hoogkamer stond al bovenaan in de Top 40 met Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon) en nu kan die hit ook op je bord belanden. Een slager springt handig in op de hype en verkoopt Bacardi Lemon-burgers. En ja, daar zit écht rum in.