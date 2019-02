Lol beleven aan eten

1. Ik lust geen groente

,,Kinderen in de groei moeten voldoende groenten en eiwitten binnenkrijgen; de koolhydraten komen wel door brood te eten. Maar groente eten is een probleem met kinderen, omdat die soms niet zo lekker smaken. Presenteer groente eens op een leuke, speelse manier. Als je een enorme kwak spinazie op je bord krijgt en die wordt tijdens het eten half koud, dan is daar geen lol aan te beleven. Maar als je snoeptomaatjes serveert, stervormige stukjes komkommer of een toastje met spinazie, ziet het er al heel anders uit. Als kinderen bewust leren proeven, kunnen ze zich goed afvragen wat ze echt lekker vinden.’’



2. Kilocalo-wat?

,,Onderschat kinderen van 8 jaar niet, ze weten heus wel wat energie is. Het is niet te vroeg om termen als calorieën, koolhydraten en aminozuren eens te laten vallen en uit te leggen. Het is goed daar een beeld van te hebben en het is belangrijk te weten dat eiwitten nodig zijn voor je hersenen, spieren en botten. Bestudeer eens samen de etiketten van alles wat op tafel staat of schrijf eens alle ingrediënten van een maaltijd op. Als je met een kind frisdrank en melk vergelijkt, leren ze dat in frisdrank geen eiwit zit.’’