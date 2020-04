Lucas Bols komt met eerste Nederlandse variant van gin zonder alcohol

Koken & eten Koken met Blik: heerlijke soep met gegrilde paprika uit pot

1 april In Koken met Blik maakt chefkok Danny Jansen makkelijke en smakelijke gerechten met in de hoofdrol dingen die houdbaar zijn, zoals eten uit blik, pot of diepvries. In de derde aflevering maakt hij een lekkere gegrilde paprikasoep.