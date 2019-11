‘Lucratieve fraude met olijfolie zal alleen maar toenemen’

Sommige olijfoliefraudeurs verdienen miljoenen met aangedikte zonnebloemolie. Begin dit jaar rolde de politie nog een Duits-Italiaanse criminele bende op die naar schatting zo’n 8 miljoen euro winst per jaar maakte. ,,Er gaat heel veel geld in om”, vertelt expert Gregor Christiaans, die gisteren sprak op het Jaarcongres Voedselveiligheid en -integriteit in Den Haag, over deze vorm van fraude.



Er is flink wat winst te halen in de olijfoliesector, stelt Christiaans, die door de Italiaanse Nationale Organisatie van Olijfolieproevers (ONAOO) is gecertificeerd als proever. ,,Een manier om dat te doen is een olijfolie te verkopen als hoogste gradatie, dus extra vierge, terwijl ze dat dus niet is.”