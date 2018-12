Koken & EtenEten wat je wilt, niet sporten en toch afvallen. In de nabije toekomst is dit mogelijk volgens sommige wetenschappers. Enkel door het slikken van een pil, die een bepaald gen blokkeert.

De wetenschappers van het onderzoek blokkeerden het RCAN1-gen bij een aantal muizen. De gemanipuleerde muizen aten aanzienlijk meer dan de niet-gemanipuleerde muizen, maar bleken geen last te hebben van overgewicht.



Zelfs met een high-fat-diet, een dieet dat voor 60 procent uit vet bestaat, kwamen de muizen niet aan, volgens het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift EMBO Reports.

Dit is een nieuwe stap in de richting van een nieuw soort afvalpil. Damien Kieting, hoofd van het departement van Moleculaire- en Celfysiologie van de Flinders University is druk bezig met de ontwikkeling van een medicijn voor mensen dat het RCAN1-gen kan onderdrukken.



In een video op EurekAlert zegt hij: ,,Het zou ideaal zijn als er een soort pil beschikbaar komt, die ervoor zorgt dat je kunt afvallen, zonder dat daar een dieet of extra beweging aan te pas komt. Vooral voor mensen met obesitas’’, laat hij weten. Zijn onderzoeksteam ziet het als een mogelijke realiteit in de nabije toekomst.

Warmte produceren

Klinkt een beetje te mooi om waar te zijn. Is het dat ook? Volgens de wetenschappers zorgt een blokkade van het gen ervoor dat wit vetweefsel wordt omgevormd tot bruin vetweefsel. Het witte vetweefsel dient enkel als opslag van vet, terwijl het bruine weefsel energie omzet in warmte. Deze energie (calorieën) haal je uit voeding. Meer bruin vetweefsel betekent dus dat je meer energie gaat verstoken en meer kilocalorieën verbrandt.

In tijden van schaarste heeft het RCAN1-gen een cruciale rol, want dan hebben mensen een buffertje vet nodig. Maar in de westerse, huidige maatschappij is dat niet het geval. Er is een overvloed aan voedingsmiddelen en het lichaam mag dus best minder efficiënt vet verbranden, volgens de onderzoekers.

Behandeling

Wetenschappers hebben zich vaker gericht op de activiteit van het bruine vet, als een methode om af te vallen. ,,Er wordt om de zoveel tijd een soortgelijke ontdekking gedaan’’, laat Astrid Postma-Smeets’’, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum weten.

Die magische pil is er helaas nog niet, zegt Postma-Smeets. ,,Tot nu toe heeft het nog nooit in een daadwerkelijke behandeling geresulteerd.’’

Quote ,,Als het echt zou werken, zou dat kunnen betekenen dat mensen hun eet- en beweegpa­troon minder hoeven aan te passen om toch af te kunnen vallen.’’ Astrid Postma-Smeets ,,Op basis van deze dierenstudie kunnen we ook niet zeggen hoe de uitwerking zal zijn bij mensen. Als het echt zou werken, zou dat kunnen betekenen dat mensen hun eet- en beweegpatroon minder hoeven aan te passen om toch af te kunnen vallen.’’

Er is wel een grote ‘maar’, volgens Postma-Smeets, want hoewel dit in de toekomst misschien helpt om minder snel overgewicht te ontwikkelen, mis je wél belangrijke gezondheidsvoordelen van gezonde voeding en beweging. Zeker als je ongezond zou blijven eten.