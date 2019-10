Lusten jullie ook een broodje poep?

Overigens zijn konijnen hierin niet uniek. Veel dieren eten hun eigen poep of die van soortgenoten. Er zijn ook dieren die de drollen van andere soorten verorberen, bijvoorbeeld varkens. Al ver voor Christus kende China een gebruik dat later werd omschreven als een pig toilet: een latrine voor menselijke excrementen en een varkensstal gecombineerd. Toenmalige Chinezen ontlastten zich boven troggen waar het voer voor varkens lag, waarna deze uitwerpselen door de niet bepaald kieskeurige beesten goedmoedig werden opgevreten. In India is er een volk genaamd Adi dat dit gebruik nog steeds hanteert en naar verluidt is het vlees van deze wc-varkens overheerlijk.



Ook honden eten poep, maar dat is voor een deel een kwestie van opvoeding: honden die door hun eigen moeder of door mensen niet goed zijn getraind, leren niet dat ze geen poep moeten eten. Daar zit enige overeenkomst met baby’s. Er gaat een verhaal in mijn familie over hoe een van mijn nichtjes en ik als baby’s bij elkaar in een box werden gezet, waarna we in de paar luttele seconden dat we kortstondig aan de ouderlijke controle ontsnapten, kans zagen ons te ontdoen van onze volgepoepte luiers. In plaats van deze stinkbommen van ons vandaan te werpen, hadden we ons er juist kostelijk mee vermaakt.



En zo vond mijn tante ons: mijn nichtje en ik hadden ons vrolijk met die bijzondere bruine smurrie ondergesmeerd en er zelfs - terwijl ik het schrijf voel ik nog weerzin - van geproefd, iets wat ons een educatieve reprimande zal hebben opgeleverd.