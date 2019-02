Luxe notenmix is vaak gruis met een boel krenten

Als een bedrijfstak de wind in de rug krijgt, duurt het nooit lang voordat de Grote Jongens opstaan. Zo ook in de notenbranche. ,,Je ziet spelers ineens gigantische partijen opkopen’’, vertelt notenboer Marco Slaghuis. ,,Het is bizar. Er wordt met noten gespeculeerd alsof het olie is.’’



Geef ze eens ongelijk. Gezondheidsgoeroes en duurzaamheidsprofeten buitelen de laatste jaren over elkaar heen om noten de hemel in te prijzen. Met een almaar groeiende vraag als gevolg, merkt ook marktkoopman Slaghuis. ,,Tot voor kort hadden we nooit jonge mensen aan de kraam. Tegenwoordig komen ze wekelijks een kilo noten kopen om bijvoorbeeld hun eigen granola of mueslirepen te maken.’’



,,Soms zijn ze door hun diëtist gestuurd’’, weet partner Ancella Slaghuis. ,,En noten worden steeds vaker gebruikt als vleesvervanger’’, weet cateraar Fairuz Alaaeldin.