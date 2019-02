Maag Lever Darm Stichting wil alcoholgebruik indammen

KWF toont zich in een reactie een stuk terughoudender. De stichting is zeer actief in de strijd tegen roken, maar zegt niet te overwegen ook fondsen vrij te maken voor het bestrijden van alcoholgebruik. Toch heeft drie procent van de kankergevallen alcohol als oorzaak, en heeft alcoholgebruik ook een negatieve invloed op de genezingskansen van patiënten die leiden aan andere vormen van kanker.



,,We focussen op de twee grootste risicofactoren van kanker", zegt een woordvoerder. ,,Roken, dat longkanker veroorzaakt, en zonnen, dat kan leiden tot huidkanker. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven.”



Voor sponsoring van de alcohollobby moeten andere partijen opstaan, suggereert het KWF. De suggestie van Van Dalen, dat fondsen bang zijn om donateurs tegen zich in het harnas te jagen, is ‘voor zijn rekening’, zegt de woordvoerder. Wel stelt hij dat de bewustwording over de gezondheidsrisico's van roken een stuk groter is dan bij alcohol. ,,In de maatschappij is het besef nog niet heel stevig. Als je op een verjaardag zomaar een sigaret opsteekt, krijg je discussie. Als je een biertje neemt niet.”