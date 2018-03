'Maai de paardenbloem niet weg, maar eet hem op'

Koken & etenMet haar boek over heilzame en smakelijke planten wil Lisette Kreischer haar liefde voor het plantenrijk delen. Omarm de brandnetel en de paardenbloem, is haar boodschap.

Volledig scherm foto: Jonathan van Alteren Het zou mooi zijn, vindt Lisette Kreischer, als haar vader de paardenbloemen in zijn tuin niet meer zou wegmaaien en zou inzien dat die bescheiden plantjes veel goeds kunnen brengen. Het bittere blad is zo lekker door de salade en ondersteunend voor de lever en spijsvertering. Zonde om niet te gebruiken, maar ja daar gáát de perfecte tuin met een strak gazon. ,,De discussie is nog gaande’’, geeft de fotograaf en doorgewinterd veganist lachend toe als ze de vraag krijgt of haar vader al ‘om’ is. ,,Het is een hele omschakeling om je tuin op die manier te zien. En te denken: ik haal de brandnetel niet weg want die kan ik als vervanging van spinazie gebruiken.’’ Hoera voor de kruidjes, vindt Kreischer. Ook omdat ze zich daar zelf zo goed bij voelt.

Waarom wilde u graag dit boek maken? Het ziet er trouwens prachtig uit.

,,Dank! Ik eet elke dag planten en ik studeer kruidengeneeskunde. Ik wilde planten als medicijn een gezicht geven. Ze kunnen ons niet alleen voeden, maar ook ondersteunen in onze gezondheid. Dat klinkt misschien spannend. Wat moet je met die brandnetels, zullen sommige mensen denken. Maar het is niet eng.’’

Veel planten zijn lekker, maar de medicinale werking is niet bewezen toch?

,,Er is altijd discussie is over plantengeneeskunde. Laat ik zeggen dat ik vertel wat voor mij goed voelt. Ik gebruik al 17 jaar geen reguliere medicijnen meer. Nou heb ik ook niets ernstigs gehad, maar kuchjes en gesnotter ga ik te lijf met echinacea om mijn weerstand een boost te geven. Bij beginnende keelontsteking neem ik sterke saliethee waardoor het nooit doorzet. Om mij heen hebben veel mensen griep gekregen. Ik niet. Of het komt door de kruiden weet ik niet zeker, maar ik voel mij er heel goed bij.’’

Hoe vindt u het als mensen plantengeneeskunde zien als kwakzalverij?

,,Jammer. Als mensen ziek zijn, is het vaak een complex gebeuren. Als iemand dan vervolgens zijn voedingspatroon aanpast, het rustiger aan doet, meer naar buiten gaat en kruidenthee drinkt, dan kan iemand zich beter gaan voelen. Waar het precies door komt en wat de thee doet, dat is grijs gebied. Juist daar ben ik nieuwsgierig naar. Wanneer iets niet door de Westerse wetenschap bewezen is, betekent het natuurlijk niet dat iets niet geneeskrachtig is!’’

Zelf bent u echt een plantenknuffelaar.

,,Ik ben 27 jaar vegetariër en sinds 17 jaar eet ik veganistisch. Het was lang heel moeilijk om goede en lekkere plantaardige voeding te vinden maar nu is het – zeker in de grote stad – een paradijsje aan het worden. Echt luxe.’’

Plukt u ook in de natuur?

,,Dat is fantastisch, als je het voorzichtig doet, maar ik koop mijn groenten en fruit bij boeren en natuurwinkels. De natuur in Nederland is heel kwetsbaar. Mijn kruiden vind ik bij kruidentelers. Dat is veilig en gecontroleerd en zo ondersteun ik hen ook.’’

Kunt u ons alvast een voorproef geven uit uw boek?

,,Laat ik winterse recepten geven, het wordt nog koud de komende dagen. Daarom een biet au vin met salie, dat past perfect bij dit weer. Salie is in dit gerecht meer voor de smaak natuurlijk, maar in juiste dosis is het ook een prachtig medicijn voor diverse kwaaltjes. En ik zal een heerlijke en verwarmende drank delen, rozemarijnmelk. Daar krijg je warme wangen van.’’

VERWARMENDE ROZEMARIJNMELK

Op koude dagen is deze zoete en romige melk een perfecte drank om mee op te warmen. De dadels en cacao zorgen voor extra energie en een flinke boost, en de rozemarijn werkt stimulerend, verwarmend en zorgt ervoor dat je bloed sneller en beter gaat stromen.

Drankje voor 2 personen

• 2 kardemompeulen

• 500 ml havermelk

• 2 medjouldadels, ontpit en in stukjes gesneden

• 1 takje verse rozemarijn

• 2 el rauwe cacaopoeder

• mespunt chilipoeder

• mespunt zout

Extra

• 2 kleine takjes rozemarijn (optioneel)

Haal de zaadjes uit de kardemompeulen. Doe de havermelk samen met de dadels, kardemomzaadjes en het takje rozemarijn in een kleine pan. Laat ongeveer 15 minuten trekken op laag tot middelhoog vuur met het deksel op de pan.

Meng ondertussen het cacaopoeder, chilipoeder en zout in een schaaltje. Zet na 15 minuten het vuur uit en verwijder het takje rozemarijn. Voeg een beetje van de warme melk toe aan de specerijen in het schaaltje en roer tot er een papje is ontstaan. Giet de melk in een blender. Voeg vervolgens het specerijenpapje toe. Mix (niet te lang) tot een glad geheel. Verdeel de melk over twee bekers en garneer hem eventueel met een takje rozemarijn.

BIET AU VIN MET SALIE

Het mooie aan biet is dat haar kleur haar geneeskrachtige eigenschappen al verraadt. Het fraaie rood verwijst naar haar werking op het bloed. Biet heeft namelijk een verjongende werking op het bloed, kan de bloeddruk helpen verlagen en werkt sterk reinigend op de lever. Tevens is de biet een powerhouse doordat zij een flinke dosis aan mineralen, vezels en antioxidanten bevat. Wil je biet nemen als medicijn? Pers er dan sap van of eet hem rauw. Verwerkt in een stoof zoals deze en verrijkt met allerlei heilzame kruiden, waaronder salie, is de biet vooral heerlijk verwarmend. Perfect wintervoer, dus.

Hoofdgerecht voor 2 personen

• olijfolie

• 2 rode uien, gepeld en fijngesnipperd

• 2 teentjes knoflook, gepeld en fijngehakt

• 2 takjes tijm

• 2 blaadjes laurier

• 8 blaadjes salie

• 2 grote rode bieten, gewassen en in kleine blokjes gesneden

• 1 flinke wortel, gewassen en in kleine blokjes gesneden

• 2 aardappelen, gewassen en in kleine blokjes gesneden

• ½ rode paprika, gewassen, zaadjes verwijderd, in halve reepjes gesneden

• 125 ml rode wijn (bordeaux, Vin Nature of biologisch)

• 35 ml shoyu

• 2 el tomatenpasta

• 8 champignons, schoongemaakt en in plakjes gesneden

• zeezout en versgemalen zwarte

• peper

Extra

• olijfolie

10 blaadjes salie

Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan en fruit hierin de ui ongeveer 5 minuten. Voeg de knoflook, tijm, laurier en salie toe. Bak zo’n 3 minuten. Voeg de biet, wortel en aardappel toe. Bak kort aan en voeg de rode wijn, klein scheutje shoyu en de tomatenpasta toe. Roer goed door, breng de saus aan de kook op een laag tot middelhoog vuur en plaats een deksel half op de pan. Laat ongeveer 30 minuten pruttelen.

Volledig scherm Verhit ondertussen in een andere koekenpan een scheut olijfolie. Voeg de plakjes champignon toe en bak aan beide zijden goudbruin. Breng op smaak met zeezout en een flinke hoeveelheid zwarte peper. Doe in de laatste 5 minuten de rode paprika bij de bietenstoof. Na ongeveer 30 minuten zou alles goed gaar moeten zijn, maar dat is afhankelijk van de grootte van de gesneden groente. Voeg de champignons toe, zet het vuur uit en roer goed. Proef het geheel en breng het eventueel extra op smaak met zeezout en zwarte peper. Verhit een laagje olijfolie in een kleine pan en bak hierin kort de blaadjes salie. Serveer deze stoof met de krokante salieblaadjes, zuurdesembrood met veganistische kaas of een puree van aardappels.