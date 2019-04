Maak de koningstaart van HHB-winnares Anna

Maanden nadat Anna de finale van het populaire tv-programma Heel Holland Bakt won, vertelt ze dat ze nog geen moment heeft stil gezeten. ,,Ik kan het nog wel aan hoor, geen zorgen. Ik moet ervan genieten zo lang het duurt, want het kan ook zo weer voorbij zijn. Maar een week na de finale wist ik van voren niet dat ik van achteren nog leefde. Mijn Brabantse oma zei laatst tegen me: ‘Ge zijt er maar druk mee.’ Anna lacht.

Bakboek



De afgelopen maanden is ze druk bezig geweest met het bedenken van recepten voor haar bakboek Veel Lekkers van Anna , dat eind mei in de winkel ligt. In het boek staan vanwege haar achtergrond Nederlandse én Turkse recepten, zoals haar geroemde notentaart, het finale spektakelstuk de tulpentaart, Turkse thee en baklava. ,,De recepten zijn voor iedereen toegankelijk. Er staan makkelijke recepten in, maar ook wat moeilijkere.”

Op verzoek van deze site heeft Anna tussen alle drukte door een taartje voor Koningsdag bedacht. Een oranje slagroomschnitte met passievruchtcurd. ,,Het is een mooiere taart dan een gewone slagroomtaart en beter te eten dan een tompouce.”



Als Amersfoortse is ze blij dat het koninklijk paar dit jaar de verjaardag van de koning in haar ‘hometown‘ viert. ,,Ik vind het superleuk dat ze naar Amersfoort komen en onze mooie stad zien. Ik hoop dat koningin Máxima straks zegt: ‘Ik wil wel een taartje van Anna proeven’. Ik ben fan van Máxima, vind haar een onwijs mooie vrouw. Ze ziet er altijd goed uit, komt waar ze ook is spontaan over en is een fijn mens om naar te kijken.”