Maak kennis met de duurzame veggie hotdog van IKEA

IKEA focust zich de laatste jaren steeds meer op duurzaamheid en de veggie hotdog sluit hier perfect bij aan. ,,Met ons grote, wereldwijde bereik voelen we ons verantwoordelijk om voedsel te serveren dat een positieve impact heeft op de planeet. Duurzamere opties zijn alleen succesvol als ze ook smaakvol zijn, daarom zijn we ontzettend trots op onze nieuwe veggie hotdog”, vertelt Michael La Cour, Managing Director IKEA Food Services.

De plantaardige variant is niet alleen gezonder, maar dus ook een stuk beter voor het milieu. Volgens IKEA is de CO2-uitstoot per kilogram zeven keer lager dan de traditionele IKEA hotdog. Dan rest alleen nog de vraag: hoe zal de veggie hotdog smaken? Daarvoor kun je hem het beste zelf proeven en daarom is de veggie hotdog voor 50 cent in de IKEA Bistro's verkrijgbaar en natuurlijk mag je hem afmaken met lekkere toppings.