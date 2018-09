Maakt deze snack een einde aan je verlangen naar ongezond eten?

Koken & eten Met deze lekkernij­en wil Duitsland ons verleiden

21 september Roep Duitse keuken en het woord braadworst is niet ver weg. Dat imago is behoorlijk achterhaald, vindt men in Duitsland. Met 300 sterrenrestaurants mogen de oosterburen zich vierde noemen op de lijst van lekkere landen in de wereld.