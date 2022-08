Maaltijdbezorger Deliveroo wil eind dit jaar weg uit Nederland

updateDe Britse maaltijd- en boodschappenbezorger Deliveroo vertrekt waarschijnlijk eind dit jaar uit Nederland. Het platform zegt dat het vindt dat het zelf niet groot genoeg is in het land om voldoende winst te maken.

Deliveroo onderzoekt hoe het de Nederlandse markt het beste kan verlaten. Dit begint deze maand. Besluit het bedrijf na dit proces definitief Nederland te verlaten, dan is de verwachting dat het vertrek eind november rond is. De bezorgdienst zegt in elf markten wereldwijd actief te zijn en de meeste omzet te behalen op plekken waar het de nummer 1 of 2 in de markt is.

Eén procent

Uit Nederland, waar ook Thuisbezorgd en Uber Eats actief zijn, haalt de bezorger maar 1 procent van zijn omzet. ,,Het bedrijf heeft vastgesteld dat het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland een onevenredige investering vereist met een onzeker rendement op lange termijn”, verklaart Deliveroo zijn keuze.

,,Dit is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen”, aldus operationeel directeur Eric French bij de bekendmaking. ,,We hebben met plezier gewerkt met duizenden restaurants in Nederland en willen consumenten bedanken die bij ons hebben besteld en hebben genoten van hun maaltijden. Tijdens het consultatieproces blijven we normaal opereren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Juridische strijd

De vooral in het Verenigd Koninkrijk en Ierland grote bezorger kondigde in maart nog aan boodschappen te gaan bezorgen voor supermarktketen SPAR. Verder is Deliveroo in Nederland al lang verwikkeld in een juridische strijd over het in dienst moeten nemen van bezorgers. Het bedrijf wil dat zij worden gezien als zelfstandig ondernemers, maar verschillende rechtbanken bestempelden ze al als werknemers. Een uitspraak van de Hoge Raad hierover stond naar verwachting voor 23 december op de agenda.

Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers zegt Deliveroo steeds meer last te hebben van lagere bestedingen door consumenten, waarschijnlijk doordat zij besparen op bezorgmaaltijden nu de inflatie hoog is. Andere bezorgbedrijven, zoals Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway, hebben daar ook last van. Door bezuinigingen op onder meer marketing viel het verlies van omgerekend zo’n 80 miljoen euro mee, ook vergeleken met wat analisten hadden verwacht. De omzet kwam uit op bijna 1,2 miljard euro.