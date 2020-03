Maaltijdboxen met voedseloverschotten van boeren: ‘Die kippen houden niet op met leggen’

Wintergroenten

Samen met Home Made Chefs gaat de ondernemer nu andere boxen maken, met de overschotten uit de land- en tuinbouw. Het gaat om eten dat normaal gesproken naar de horeca ging. Maar restaurants moesten sluiten en de oogst wacht niet tot het coronavirus is verdwenen. ,,We komen vanaf maandag met vier soorten boxen: een kidsbox, een prepbox, een chefsbox en een blackbox.” Voordeel: er gaan minder mensen naar de supermarkt, zegt Markusse. ,,Dat is ook goed. We gaan mensen uit de supermarkt halen en laten eten wat de boeren te bieden hebben.”

Op dit moment is de productie al begonnen, meldt Rob van den Broek die samen met tv-kok Danny Jansen een catering- en foodmarketingbedrijf heeft. ,,We zijn in gesprek gegaan met Boerschappen. Nu de restaurants dicht zijn en de chefs thuis zitten, zeiden we: laten we iets gaafs doen.”



Hij noemt het voorbeeld van een kippenboer die een overeenkomst heeft met de Efteling. ,,De kippen gaan gewoon door met leggen, maar de eieren worden niet meer afgenomen. Die producten komen nu niet ineens in de supermarkt, dat is een heel ander traject” Van den Broek hoorde van boeren en telers die nu veel moeten dumpen. ,,Die zitten met de handen in het haar.”