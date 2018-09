koken & etenFranse sterrenkoks leveren regelmatig maaltijden af die ver onder de maat zijn. Dat gebeurt niet in hun eigen restaurants, maar in de producten die ze onder meer voor supermarkten maken.

In de Franse supermarkt kan je voorverpakte pasta kopen. ‘Net zo goed is als in een toprestaurant’, staat erop. Zeg maar gerust: sterrenpasta. Op de verpakking staan namelijk de naam en de foto van Thibault Sombardier.



Hij is de chef-kok van het chique restaurant ‘Antoine’ in Parijs, schuin tegenover de Eiffeltoren, en goed voor één Michelinster. En hij maakt dus pasta in een pakje. ,,De eerste gevulde pasta gecreëerd door sterrenkok Sombardier’’, jubelt de fabrikant.



Maar in de pasta zitten E-471-vetzuren. Die staan in Frankrijk op een rode lijst omdat ze ‘allergieën en ontstekingen’ kunnen veroorzaken. Ook is in de pasta E-407 verwerkt, een verdikkingsmiddel dat omstreden is vanwege mogelijke gezondheidsgevaren.

Kip zonder kip

En er is meer. Sterrenkok Sombardier levert ‘pasta met gorgonzola’ maar daar blijkt vooral ricotta in te zitten. Zijn pasta met eekhoorntjesbrood (porcini) heeft goedkope champignons als ingrediënt. En de pasta met gesneden kipfilet op de verpakking bevat helemaal geen gesneden kipfilet.



Thibault Sombardier is niet de enige Franse sterrenkok die buiten zijn eigen keuken een loopje neemt met culinaire kwaliteitseisen. In Franse supermarkten en winkels zijn ruim zestig producten te vinden waarop de naam of foto van een beroemde kok staan. En vaak is daar nogal wat mis mee.

Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie Foodwatch in opdracht van de Franse publieke omroep. In totaal werden 65 producten van beroemde Franse chefs onderzocht. ,,Slechts 24 van de 65 hadden een correcte voedingswaarde.’’



In de maaltijden en drankjes zitten regelmatig risicovolle E-stoffen, aroma’s van onduidelijke afkomst, palmolie en toegevoegde suikers en zouten. Etiketten en verpakkingen zijn nogal eens bedrieglijk. Topingrediënten blijken wel eens te ontbreken.



,,Als een merk gaat samenwerken met een chefkok betekent dat niet automatisch dat er sprake is van kwaliteit’’, constateert Ingrid Kragl van Foodwatch.

Kankerverwekkend

Van sterrenkok Joël Robuchon, die vorige maand overleed, ligt een eendenpaté in de supermarkt. Daarin zit E-250, een conserveringsmiddel dat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Verenigde Naties.



Thierry Marx – goed voor twee Michelinsterren – maakt voedingsrepen en maaltijd-vervangende dranken. ,,Het is 100 procent biologisch en de Rolls Royce van de voeding’’, schrijft het producerende bedrijf. Maar de producten die worden aangeprezen als ‘biologisch’ zijn dat niet, constateert Foodwatch. De verse aardbeien die op de verpakking staan, zitten er nauwelijks in: ,,Het fruit vormt slechts 3 procent van de ingrediënten.’’



Sterrenkok Ghislaine Arabian maakt babyvoeding voor een supermarktketen. Maar haar ‘risotto’, ‘tajine’ en ‘zalm’ voor de allerkleinsten bevatten vooral water.

Teleurstellend

Onderzoeker en voedingsspecialist Serge Hercberg vindt de supermarktproducten van de sterrenkoks teleurstellend. ,,Ze hebben geen enkel voordeel ten opzichte van andere maaltijden.’’ De chefs zouden juist garant moeten staan voor kwaliteit. ,,Het is zonde dat ze hun naam verbinden aan producten die niets te maken hebben met gezonde voeding.’’



Volgens het onderzoek van Foodwatch en de Franse omroep zou het de koks vooral om het geld te doen zijn. De vermelding van hun naam bij een pasta of eendenpaté levert ze ‘enkele duizenden tot honderdduizenden euro’s op.’



Nogal wat chefkoks reageren gepikeerd op de resultaten van het onderzoek. Thibault Sombardier – één Michelster – wil niet eens ingaan op de kritiek op zijn supermarktpasta’s. ,,Koop maar een doos en kijk wat er op de verpakking staat.’’



De beroemde Franse tv-kok Michel Serran zegt desgevraagd dat het ook ‘heel erg ingewikkeld is’. Zijn etenswaren zijn te koop in de Franse tgv’s, de hoge snelheidstreinen. Volgens Foodwatch zitten er niet alleen risicovolle additieven in, maar ook het ongezonde palmolie en toegevoegde suikers. Serran moet roeien met de riemen die hij – en de trein – hebben, zegt hij. ,,De keuken in zo’n tgv, dat is alleen maar een magnetron en een toaster.’’