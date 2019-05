Maaltijden voorbereiden: zo doe je het veilig

Wie een dieet volgt of zeker wil zijn van gezonde lunches of snacks, heeft in de keuken al gauw een hele serie bakjes staan. Daarin gaan de vooraf geprepareerde maaltijden. Heel populair voor gezinnen. Ook fitnessgoeroe Fajah Lourens neemt de plastic bakjes standaard mee in de tas. Rens Kroes doet aan meal preppen zodat ze zich geen zorgen hoeft te maken over wat ze eet als ze zo'n dag heeft dat ze van hot naar her rent.



Bij het Voedingscentrum ziet men de voordelen. Je maakt gezondere keuzes als je niet moe of gehaast bent en met een beetje denkwerk beperk je de hoeveelheid voedsel die je weggooit. Daarom deelt het kennisinstituut van de overheid tips over hoe je dat het nou het best doet, dat preppen.





Volledig scherm © Shutterstock 1 Koel af. Wie een warm maaltje maakt, moet het eten laten afkoelen voordat het in de koelkast of de vriezer gaat. Zorg ervoor dat de schaal of pan niet meer dampt, maar laat het niet te lang buiten de koelkast staan. Hou eerder een half uur aan dan twee uur. Dan voorkom je dat bacteriën zich vermenigvuldigen.



2 Bewaar niet te lang. Eten dat al is bereid, kun je niet zo lang bewaren. Het Voedingscentrum adviseert een maaltijd niet langer dan twee dagen in de koelkast te bewaren. Als je voor meer dan twee dagen kookt, kun je die maaltijden beter invriezen. Die zijn dan drie maanden houdbaar.



3 Sluit goed af. Gebruik bakjes die goed afsluitbaar zijn. Gebruik stickers waarop je vermeldt wanneer je het bakje in de vriezer hebt gestopt.

4 Bewaar je eten goed. Geprepte maaltijden moet je op de juiste temperatuur bewaren. De ideale temperatuur voor je koelkast is 4 graden Celsius, voor de diepvries is dit -18 graden. Maaltijden uit de vriezer kun je de avond tevoren in de koelkast zetten om te ontdooien. Kleine porties kun je ook in de magnetron ontdooien. Laat eten niet de hele dag of nacht buiten de koelkast ontdooien.

5 Verhit goed. Het is belangrijk om van tevoren geprepareerde maaltijden goed te verhitten (in een pan of in de magnetron). Gebruik je de magnetron, denk er dan aan halverwege de maaltijd even goed om te scheppen. Dan wordt de maaltijd helemaal warm.

6 Gebruik je ingrediënten meer dan een keer. Zorg voor afwisseling en maak verschillende gerechten met dezelfde groente. Kook je een hele pan broccoli? Eet de broccoli dan de ene dag met rijst en kip, en op de andere dag met noten in een salade.

7 Kook uit de kast. Voedselverspilling kun je voorkomen door de voorraadkast te openen en te kijken wat er al in huis is. Ligt er vlees of vis in je koelkast of vriezer die op moet? Verwerk die dan in je gerecht, adviseert het kennisinstituut.