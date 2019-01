Maaltijdservice van AH: warme prak binnen half uur op je bord

Albert Heijn begint morgen met het bereiden en bezorgen van maaltijden. Onder de noemer ‘Allerhande Kookt’ bereidt een team onder leiding van een chef-kok warme Allerhande-recepten. AH belooft dat Thuisbezorgd.nl en Deliveroo de maaltijden binnen 30 minuten warm bij de klant bezorgen. Tenminste, als je in Amsterdam woont. Buiten de hoofdstad is de maaltijdbezorging nog niet mogelijk.

,,Met dit initiatief zetten we een volgende stap in foodservice. Het online bestellen van eten en drinken raakt steeds meer ingeburgerd. Dit heeft vooral met snelheid en gemak te maken. Allerhande Kookt voorziet in de toenemende behoefte bij onze klanten aan gemak, zonder in te hoeven boeten op kwaliteit. De gerechten die je normaal zelf zou koken, maken wij nu voor je en staan binnen een half uur op tafel’’, aldus Marit van Egmond, directeur commercie bij Albert Heijn.

In een keuken in Amsterdam West worden door het ‘Allerhande Kookt’-team verschillende verse maaltijen bereid. Van rendang met snijbonen en basmati rijst tot paddenstoelenrisotto en hutspot met knolselderij en chorizo. ,,Stuk voor stuk gerechten uit de uitgebreide receptendatabase van Allerhande en allemaal met minimaal 200 gram groente. Klanten kunnen de hoofdgerechten aanvullen met salades, drankjes en nagerechten. Een voordeel van Allerhande Kookt is dat al deze gerechten in één bestelling gecombineerd worden. Je hoeft dus niet meer je stamppot en lasagne apart te bestellen en alles wordt tegelijk bezorgd.’’