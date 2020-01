Maand zonder drank loont in alle opzichten: ons brein vindt water óók lekker

Om nu te zeggen dat het concept Dry January, in 2013 bedacht in Engeland, Nederland inmiddels overspoelt, is misschien wat overdreven. Maar vorig jaar deden naar schatting zo’n 100.000 Nederlanders mee aan IkPas: dertig dagen zonder alcohol. En hoewel januari met nieuwjaarsborrels op elke straathoek wellicht een uitdagende periode is om te beginnen met een ‘droge maand’, heeft het altijd zin, aldus Arnt Schellekens. Hij is psychiater en gezondheidswetenschapper bij Radboudumc en deed onderzoek naar de effecten op lichaam en brein van een maand zonder alcohol.