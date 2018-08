Maanzaad scoort positief bij drugstest

Koken & etenEen maanzaadbagel of een snee brood met zwart zaad op de korst is minder onschuldig dan het lijkt. Althans, voor hen die geen maat houden: dan kan maanzaad positief scoren bij een drugstest.

Uit een in de Journal of Analytical Toxicology gepubliceerd onderzoek van de Sporthogeschool Keulen bleek al eerder dat maanzaad sporen bevat van werkzame stoffen die ook in opiaten zitten. Deze week kwam het zaadje weer in opspraak nadat een Amerikaanse vrouw voor haar bevalling een maanzaadbagel at en positief scoorde bij een drugstest in het ziekenhuis.

Jaap Jamin van Verslavingszorginstelling Jellinek legt uit dat de zaden afkomstig zijn van de papaver. ,,Dat is dezelfde plant als waarvan opium en, via een chemisch proces, morfine en heroïne worden gemaakt.” Ook de Nederlandse Dopingautoriteit zegt dat maanzaad voor een positieve dopingtest kan zorgen. Voor topsporters kan dit problemen opleveren. De afkapwaarde voor een positieve test is door het International Olympisch Comité vastgesteld op 1 microgram.

25 muffins

Die hoeveelheid is 48 uur na het eten van cake met maanzaad nog in urine waar te nemen. De tests laten enkel zien of en hoeveel opiaten er zijn gedetecteerd, niet of zij afkomstig zijn van maanzaad of een verboden middel.