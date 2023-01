Maca-poeder zou wonderen doen in de slaapkamer, maar ‘sekskroket’ werkt misschien beter

Maca is een superfood met superpowers in de slaapkamer. Althans, als we Purasana mogen geloven. ,,Purasana’s Maca-poeder komt als superheld de slaapkamer ingevlogen”, belooft de fabrikant. ,,En doet de passie van weleer opnieuw oplaaien.”

En dat allemaal dankzij een knolgewas dat wordt verbouwd in het Peruaanse Andesgebergte. De wortels worden gedroogd en vermalen tot poeder. Dat is rijk aan vezels, eiwitten, vitamines en mineralen. Waaronder vitamine C, koper en ijzer. ,,Zo’n 1,5 gram per dag zorgt al voor een boost van je energielevel en je libido”, stelt de maker.

Daarmee hoort maca thuis op een lange lijst van middelen met lustopwekkende eigenschappen. Kortweg: afrodisiaca. Het woord is volgens Charleen Frenaij, hoofdauteur van het boek Kama Sutra Food, afgeleid van het woord Aphrodite. ,,De Griekse godin van vruchtbaarheid, zinnige liefde en schoonheid.”



Afrodisiaca zijn online te koop, liggen bij de toko, ze worden zelfs gewoon in de supermarkt verkocht.

Quote Als er iets van waar zou zijn, zouden we inmiddels wel iets hebben gevonden Adam Cohen, hoogleraar klinische farmacologie over de werking van gember

Een paar voorbeelden. De naam avocado is een verbastering ‘ahuacatl’ en dat betekent in het Azteeks teelbal, weet Frenaij, verbonden aan de online sekswinkel EasyToys. De avocadoboom wordt volgens haar ook wel testikelboom genoemd, omdat avocado’s in paren aan de boom hangen. ,,Avocado’s bevatten veel gezonde vetten die allemaal belangrijk zijn voor een gezond seksueel energieniveau.”

Gepensioneerd hoogleraar Martijn Katan windt er geen doekjes om: asperges lijken op stijve penissen. Het draait om die symboliek en de gedachte aan de gelijkenissen kan bevorderend zijn voor de lust, maar daar houdt het effect meteen op, zegt Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan Wageningen Universiteit.

Eieren zijn een bron van eiwitten. Omdat die volgens Frenaij bouwstoffen zijn van hormonen, zijn eieren ‘een mooie aanvulling op je voedingspatroon’.

Aan gember worden vele gezondheidsbevorderende effecten toegekend. De claims zijn volgens Adam Cohen een grijs gebied met veel onzin. ,,Als er iets van waar zou zijn”, zegt de hoogleraar klinische farmacologie, ,,zouden we inmiddels wel iets hebben gevonden.”

Bijgeloof

Volgens Cohen geloven mensen graag en is dat zo oud als de weg naar Rome. ,,Een anti- conceptiemiddel van Egyptenaren is een papje van Arabische gom, honing en dadels. Als je dat in je vagina smeerde, werd je drie jaar niet zwanger.”

Soms werkt een middeltje, zegt Cohen. Volgens Witkamp bestaan er inderdaad stoffen die effect kunnen hebben op de hormoonhuishouding. ,,Maar dat zijn geen huis-tuin-en-keukenmiddeltjes”, zegt de wetenschapper. Het is sooms zo, benadrukt Cohen. ,,Dat wil niet zeggen dat het het altijd zo is.”

Krijg je van maca meer zin in seks?

Maca zou de stemming verbeteren, meer energie geven en het libido stimuleren. Veel wetenschappelijk onderzoek naar maca is er niet gedaan. Onderzoeken die inmiddels tientallen jaren oud zijn, geven voorzichtige aanwijzingen dat supplementen bij sommige mensen invloed kunnen hebben op seksuele gezondheid, vruchtbaarheid en de symptomen van menopauze.

,,De positieve effecten van veel afrodisiaca is wetenschappelijk niet voldoende bewezen”, erkent Frenaij. Ze maakte het dan ook boek dan ook ‘voor de fun’. Maar koken met liefde kan wel degelijk lustopwekkend zijn, zegt Linette Mak. In het boek adviseert de gedragswetenschapper voor een eerste date een sekskroket. ,,Samen klaarmaken en samen eten.”

Creëren juiste omstandigheden belangrijk

Niet alleen de vorm speelt en rol. En ook niet alleen de lustopwekkende ingrediënten waaronder knoflook, chilipeper en basilicum. Belangrijker is het ‘samen eten’, zegt Mak, die als ‘De Wilde Boerin’ de relatie tussen voedsel en seksualiteit onderzoekt. Het is belangrijk om de juiste omstandigheden te creëren, zegt ze. “Met je partner kun je asperges met je handen eten. Of ze elkaar voeren.”

Frenaij geeft in haar boek een recept voor hartverwarmende chocolademelk met een eetlepel macapoeder. Daar krijg je Hidde de Brabander wel mee in bed, erkent de meester patissier. ,,Hoe lekker is het om elkaar met karamelsaus in te smeren?” Lepels zijn niet nodig. ,,Lik het van elkaars lijf en maak er een lekkere smeerboel van.”

