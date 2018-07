Macaronisalade met prosciutto

Bereidingswijze:

- Zet een pan water op en kook de pasta volgens de bereidingswijze op het pak.

- Snijd de rode ui, paprika en prosciutto in stukjes.

- Snijd ook wat takjes verse peterselie in stukjes.

- Rooster de pijnboompitjes in een pan, zonder olie, totdat ze mooi bruin zijn. Pas op, want pijnboompitten kunnen heel snel verbranden.

- Meng de gekookte pasta met de rode ui, paprika, prosciutto, mayonaise, verse peterselie en pijnboompitten.

- Breng op smaak met wat geraspte Parmezaanse kaas en een snuf zwarte peper.