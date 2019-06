Magere oogst Hollandse Nieuwe: het is nog schrapen

Lichte zorg was er wel, erkent Martin Haasnoot van het gelijknamige visbedrijf uit Katwijk. Haasnoot bivakkeert deze tijd van het jaar altijd in het topje van Denemarken, waar in Skagen de schepen uitvaren en waar ‘zijn’ haring na verwerking als Hollandse Nieuwe uit de fabriek komt. ,,De eerste geschikte haringen kregen we vorig weekend pas binnen. Het was gelukkig wel van goede kwaliteit.”



Die vangst stemde optimistisch, maar de vreugde was van korte duur. ,,Het droogde op. De boten waren op zee, maar konden niets vinden. Nou loop ik al een tijdje mee, maar tot gisteren liep ik wel met een knoopje in mijn maag.”



Er liggen tenslotte afspraken met supermarkten en de vishandel, legt Haasnoot uit. Hun folders met de haringacties daarin zijn al gedrukt, dus dan is het wel fijn als de haring er ook is. ,,Er zit wel wat druk op”, zegt hij. Het bevrijdende bericht dat er weer vis was gevonden zorgde daarom voor opluchting. ,,Ze moesten ver stomen, wel 30 uur, terwijl dat normaal 15 tot 20 uur is.”