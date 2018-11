Mannen moeten óók minder vlees eten

Koken & etenVrouwen doen al hun best om minder vlees te eten, maar mannen moeten ook aan de peulvruchten en noten. Ze eten nog te veel vlees. Voor hun gezondheid zouden zij maximaal 500 gram vlees per week moeten eten, maar de gemiddelde man eet wel 900 gram per week. Daarom begint het Voedingscentrum vandaag een behoedzame campagne om mannen te verleiden om alternatieven te proberen.

Het is de toon die de muziek maakt, weet het Voedingscentrum. Vandaag begint een campagne om mannen te verleiden hun vleesinname te halveren. En dat gaat op subtiele wijze.



Via abri's bij NS-stations, ludieke t-shirts en invloedrijke mannen wil het kenniscentrum vooral mannen bereiken die al eens overwogen hebben om alternatieven voor vlees te kiezen. Niet de verstokte vleeseter dus.



,,We zeggen niet dat mannen geen vlees meer mogen eten, maar adviseren verder te kijken dan vlees", zegt Corné van Dooren, expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum. ,,We willen niet dat Nederlanders vlees laten staan, maar dat ze een aantal dagen per week voor iets anders kiezen. Een heel aantal mannen doet dat gelukkig al.” De manier van aanspreken luistert nauw, zegt Van Dooren. ,,De termen vega of vleesvervanger hebben voor een deel van de mannen een verkeerde associatie.”

Quote Mannen denken ook vaker dat vlees onmisbaar is Corné van Dooren , Expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum Mannen hebben een kennisachterstand als het gaat om de gezondheidsrisico's, aldus Van Dooren. Hij noemt als voorbeelden een verhoogd risico op darm- en longkanker, een beroerte en diabetes type 2. ,,Mannen denken ook vaker dat vlees onmisbaar is. Dat is een extra reden om hen aan te spreken.”

Vlees is niet onmisbaar, zegt Van Dooren. Er zijn goede alternatieven zoals peulvruchten, noten of ei. Wie daarvan meer eet, levert volgens Van Dooren een bijdrage aan het verbeteren van zijn eigen gezondheid en het milieu.

De aanbeveling van het Voedingscentrum (in de Schijf van Vijf samengevat) luidt: niet meer dan 500 gram vlees per week, waarvan maximaal 300 gram rood vlees zoals rund- en varkensvlees. Vooral mannen eten een stuk meer: tot wel het dubbele hiervan. Vrouwen kiezen vaker voor een maaltijd zonder vlees.



De mannelijke rolmodellen dragen shirts met teksten als ‘never bean so happy’ en ‘get egg cited’. De shirts zijn ook te bestellen bij de site van het Voedingscentrum. Op die site staan ook recepten met kidneybonen, kikkererwten, ei en noten.

Een van de gezichten van de campagne is een vegetariër en rolmodel voor jongeren, rapper dj Dio. ,,Veel mannen zijn echte vleesliefhebbers; ze kunnen vlees erg romantiseren. Ik deed dat ook”, zegt Dio, die officieel Diorno Dylyano Braaf heet. Tot een jaar of drie geleden, toen hij lichamelijke en mentale verlichting zocht. Hij leerde welke impact vlees eten heeft op de wereld, de dieren en op hemzelf. ,,Toen ik me ging inlezen en documentaires zag, kon ik niet meer terug. Als je de wereld wilde veranderen, dan kon ik het beste met mezelf beginnen.”

De toon is goed gekozen, vindt Dio. ,,Ik denk dat het beter kan overkomen als je het subtiel brengt. Ons dieet is zo diep geworteld. Eten is ook traditie.”

,,We zijn blij dat het Voedingscentrum met deze campagne duidelijk maakt dat mannen te veel vlees eten en dat minder (of geen) vlees eten beter is voor hun gezondheid‘’, zegt voorzitter Emile Dingemans van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. ,,Mensen kunnen tenslotte heel goed leven zonder dierlijke producten.”

Volgens Dingemans neemt het aantal mannen dat veganist is toe. ,,Compassie voor dieren en de planeet is het nieuwe stoer.” Speciaal voor mensen die niet weten waar ze moeten beginnen organiseert de vereniging in januari de VeganChallenge. ,,Mensen die zich hiervoor (gratis) inschrijven, ontvangen een week lang recepten en tips.”