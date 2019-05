'Markt vleesvervangers is gigantisch’

Begin van deze maand wees ABN Amro al op de populariteit van vleesvervangers. Plantaardig eten is hip en de bank verwacht een groei van tien procent in zowel 2019 als 2020. Dat er muziek zit in vleesvervangers zien ook verschillende grote voedingsmiddelen- en vleesbedrijven als Nestlé, Tyson Foods en Maple Foods, die meer en meer in de sector vleesvervangers stappen. Verder zijn volgens Barclays restaurants en fastfoodketens in potentie grote verkopers van vleesalternatieven. In Nederland nam voedingsmiddelengigant Unilever de Vegetarische Slager over.