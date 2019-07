Martien van Chateau Meiland deelt zijn ultieme koeltip

Het is très chaud, bij Chateau Meiland. Daarom zoekt heer des huizes Martien verkoeling. Een uurtje eerder dan de officiële borreltijd van vijf uur, dus als de klok vier uur slaat. ,,Wijnen, wijnen, wijnen!”



De borrel begint bij een glas rosé, vertelt hij op de Facebookpagina van het luxe logeeradres in Beynac. ,,We gaan lekker vullen met.... oh hij doet het niet... glacés, lekker veel. Oh, hij gaat maar door. Hè, waarom stopt dat rotding niet?” Op de achtergrond klinkt gegrinnik, wat Martien ergert. ,,Ach, doe niet zo vervelend!” Zijn gezicht klaart op als hij de ijsblokjesstroom heeft gestopt. ,,Kijk, dan heb je een heel lekker glas waar je van afkoelt. Kom maar, viens ici.”