Martijn, Robert en Marcel ontdekken gat in de markt met bijzonder Belgisch bier

Acht meter hoog is de loods aan de Papendrechtse Ketelweg. De toren aan bierkratten komt nog niet hoger dan twee. De onderneming van het Sliedrechtse schaaktrio staat dan ook nog aan het prille begin. De webshop van Craftmasters, zoals de Belgische biergroothandel heet, is pas sinds twee weken online. Maar het aantal bestellingen is de honderd al gepasseerd.