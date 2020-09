McDonald’s doet plastic rietjes en deksels in de ban

McDonald’s-bezoekers krijgen vanaf volgende maand papieren rietjes bij hun frisdrank in plaats van plastic exemplaren. Ook verdwijnen de plastic deksels van de bekende McFlurry-ijsjes in alle 254 restaurants. Dat maakt de fastfood-keten vrijdagmorgen bekend.

De maatregel scheelt op jaarbasis 100 miljoen rietjes, 17 miljoen McFlurry-deksels en in totaal 72.000 kilo plastic. McDonald’s onderzoekt verder hoe het in de toekomst helemaal geen rietjes meer hoeft uit te delen bij frisdranken. ,,We werken aan een deksel van geperste vezels met een speciale drinkopening’’, zegt algemeen directeur Erwin Dito. Hij beklemtoont dat het papier en karton dat het bedrijf gebruikt volledig recyclebaar is.

Met de maatregel zegt McDonald’s als grootste horecaketen in Nederland zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een schoner en duurzamere samenleving. Dat is niet enkel altruïstisch gedacht, vertelt Dito bij een toelichting van de duurzaamheidsambities. ,,Onze gasten vragen daarom, maar onze eigen medewerkers ook. De jonge generatie is kritisch, tijdens sollicitaties krijgen we veelvuldig de vraag wat wij zelf aan duurzaamheid doen.’’

Langs de meetlat

Volgens Dito worden de plastic rietjes en deksels vervangen, omdat die het vaakst buiten worden weggegooid en in het milieu belanden. Bedoeling is om ook het gebruik van andere plastic materialen langs de meetlat te leggen. Zo komen de nootjes voor het Sundae-ijsje in een plastic zakje. ,,Ons doel is evenveel kilo’s afval in te zamelen als we uitgeven’’, stelt Dito. Inmiddels is 85 procent van alle verpakkingen die gasten meekrijgen vervaardigd van hernieuwbaar of gerecycled materiaal.

Dito erkent dat een papieren rietje minder prettig drinkt dan een plastic exemplaar. De nieuwe versie oogt wat dikker en het papier is harder, meer als karton. ,,In veel opzichten is plastic natuurlijk een fantastisch materiaal. Wij denken echter dat onze gasten dat voor lief nemen, omdat het zoveel beter is voor het milieu.’’

Ook op andere terreinen werkt McDonald’s aan meer duurzaamheid. Zo rijden alle vrachtwagens die de restaurants bevoorraden sinds begin dit jaar op biodiesel op basis van frituurolie uit de eigen keukens. Ruim een miljoen liter plantaardige frituurolie per jaar wordt in de Rotterdamse raffinaderij van Neste omgezet in biodiesel. Dat scheelt bijna 90 procent CO2 per liter brandstof, claimt McDonald’s.

Minder rundvlees

Nieuwe restaurants, zoals de nieuwe vestiging in Leidschendam, zijn verder grotendeels met duurzame materialen gebouwd. Keuken en restaurant draaien op groene stroom, zijn voorzien van led-verlichting en de verwarming is gasloos met behulp van een warmtepomp.

De Amerikaanse keten wil verder de hoeveelheid geconsumeerd rundvlees in ons land de komende jaren aanzienlijk terugdringen. In 2022 moet de helft van de proteïnen in Nederlandse McDonald’s-producten niet uit rundvlees komen. Afgelopen twee jaar is de verkoop van vegetarische burgers en snacks zoals veganuggets verdrievoudigd.