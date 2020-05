McDonald’s doet test met coronaproof restaurant

,,Meneer en mevrouw, wacht u even hier buiten, over enkele minuten hebben wij zitplaatsen voor u.” Zo worden bezoekers over een of twee maanden bij McDonald's en veel andere restaurants in Nederland wellicht ontvangen. ,,Zeg maar het Amerikaanse wait to be seated-principe”, vertelt Erwin Dito, algemeen directeur van McDonald’s Nederland.



Als mensen binnen zijn, legt een medewerker het nieuwe bestelproces uit. Bij de McDonald's naast het Gelredome in Arnhem valt te zien hoe dat verloopt. ,,Zo werken we met wat we ‘wachtverzachters’ noemen: leuke teksten op de vloer of door mensen al hun menu te laten samenstellen via de app. Ook kunnen ze bijvoorbeeld met een qr-code een spelletje downloaden op hun mobiel.”