McDonald's maakt Happy Meal iets gezonder

Koken & etenMcDonald's stopt in Nederland voortaan groente of fruit in het bekende kindermenu. Bij hun Happy Meal kunnen kinderen vanaf vandaag iets gezonds kiezen als toetje, zoals meloen of worteltjes.

Het is een kwestie van ouders een handje helpen, zegt Annemarie Swijtink, directeur marketing van McDonald's Nederlands. ,,We zien en weten uit onderzoek dat kinderen te weinig groenten en fruit eten. Wij zijn een familierestaurant en vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben uiteraard onderzoek gedaan en verwachten positieve reacties.”

Jaarlijks gaan er 12 miljoen Happy Meals over de toonbank in Nederland. Vanaf vandaag dus standaard met groente en/of fruit erin. Vooral met als doel de hoeveelheid suiker, vet en zout in het kindermenu terug te dringen. Eerder deed de keten zo’n gezondheidsslag al door de cheeseburger niet meer actief aan te bieden in de Happy Meals, net als Chocomel en Fristi overigens.

Wat kinderen aan groente en fruit kunnen kiezen, varieert met de seizoenen volgens Swijtink. ,,Nu zijn meloen en worteltjes aan de beurt.”

Het Danoontje zit dus niet langer als toetje in de rode doos. ,,Omdat we Danone elders in ons assortiment aanbieden, bieden we nu standaard alleen nog groente en fruit aan”, aldus Swijtink. Kinderen die alsnog een Danoontje willen, kunnen dat altijd nog als drankje bij hun maaltijd kiezen.

